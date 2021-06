Auslastungen bei der Bahn steigen an Wochenenden auf 30 Prozent

Mit Beginn der Ferien-Saison werden die Züge der Deutschen Bahn wieder voller: Seit Ende Mai zieht die Nachfrage merklich an. „Die Auslastung der Fernverkehrs-Züge ist an Wochenenden auf 30 Prozent gestiegen“, sagte ein Bahn-Sprecher der „Bild am Sonntag“. Für Juni lägen die Buchungen zehn Prozent über dem Vorjahr.

ICE der Deutschen Bahn, über dts Nachrichtenagentur

Das sei das stärkste Wachstum seit Beginn der Pandemie. DB-Personalvorstand Martin Seile kritisierte die Streikandrohungen der Lokführergewerkschaft GDL zur Urlaubszeit. „Jetzt, wo die Ferien vor der Tür stehen und sich viele wieder aufs Reisen freuen, will die GDL-Spitze die Aufbruchsstimmung zunichtemachen“, sagte er der „Bild am Sonntag“.