Newsletter
Freitag, Oktober 17, 2025
14.9 C
London
type here...
Subscribe
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Auslieferung von Nord-Stream-Verdächtigem auch in Polen gestoppt

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Ein ukrainischer Taucher, der im Zusammenhang mit den Nord-Stream-Explosionen gesucht wird, wird vorerst nicht von Polen an Deutschland ausgeliefert. Das entschied ein polnisches Gericht am Freitag.

Auslieferung Von Nord-Stream-Verdächtigem Auch In Polen GestopptBau von Nord Stream 2 (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Der 46-Jährige war Ende September in der Nähe von Warschau aufgrund eines von Deutschland initiierten europäischen Haftbefehls festgenommen worden. Den deutschen Behörden zufolge soll der ausgebildete Taucher Teil einer Gruppe gewesen sein, die Sprengstoff an den Pipelines in der Nähe der dänischen Insel Bornholm angebracht hatte.

Er ist einer von zwei Ukrainern, deren Auslieferung Deutschland im Zusammenhang mit diesem Fall beantragt hat. In einem anderen Fall aus Italien hatte zuletzt bereits der Kassationsgerichtshof in Rom eine Auslieferung gestoppt.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Drogenrazzia nach Schüssen auf Bar in Augsburg

0
In Augsburg und Umgebung fand eine Drogenrazzia statt. Eine...
Polizeimeldungen Bayern

Jugendliche zu viert auf einem Motorroller unterwegs – schwerer Unfall bei Pavelsbach

0
Pavelsbach/Postbauer-Heng – Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagabend...
Bad Wörishofen

Bad Wörishofen: 51-Jähriger bedroht Mieter mit Schusswaffe – SEK nimmt Tatverdächtigen fest

0
Am Mittwochnachmittag, 15. Oktober 2025, wandte sich ein 30-jähriger...
Vermischtes

Kinderleiche bei der Suche nach Fabian gefunden: Polizei geht von Straftat aus

0
Tagelang suchten zahlreiche Einsatzkräfte nach Fabian aus Güstrow. Jetzt...
Polizei & Co

Zeugen gesucht | Ehemann in Senden wegen versuchten Totschlags nach Gewaltakt festgenommen

0
Am Samstagnachmittag erhielt die Polizei Senden den Notruf einer 32-jährigen Frau, die sagte, ihr getrenntlebender Ehemann versuche, sie zu erwürgen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde die türkischstämmige Frau verletzt vorgefunden und zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Der tatverdächtige Ehemann, ein 37-jähriger Deutscher, war zunächst nicht vor Ort.

Neueste Artikel