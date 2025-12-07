Ausschreitungen in Fürther Nachtclub: Drei Männer leisten Widerstand bei Polizeieinsatz

In der Nacht zum Samstag, den 6. Dezember 2025, kam es in einem Nachtclub in Fürth zu einem Vorfall, der den Einsatz der Polizei erforderte. Das Sicherheitspersonal des Clubs alarmierte die Beamten aufgrund eines störenden Gastes.

Streit eskaliert in Nachtclub

Gegen 02:40 Uhr meldete ein Angestellter der Diskothek in der Waldstraße einen Streit unter mehreren Besuchern, der sich zunehmend verschärfte. Der herbeigerufenen Polizei begegnete ein aggressiver Mann, der bei Ansprache der Beamten einen Polizisten körperlich angriff. Der 48-jährige Besucher, der als deutsch-kasachisch identifiziert wurde, wurde daraufhin von der Polizei überwältigt und festgenommen. Die Situation spitzte sich zu, da umstehende Gäste ihren Unmut äußerten und sich solidarisierten, weshalb zusätzliche Polizeikräfte angefordert wurden.

Weitere Festnahmen nach Angriffen

Während der 48-Jährige zum Streifenwagen gebracht wurde, mischte sich ein 32-jähriger Deutscher ein und versuchte, zu ihm zu gelangen. Auch er griff die Polizeikräfte an und wurde in Gewahrsam genommen. Zeitgleich bedrängten umstehende Gäste die Einsatzkräfte so sehr, dass sie zurückgedrängt werden mussten. Ein 45-jähriger polnischer Staatsangehöriger ignorierte einen Platzverweis und verhielt sich dermaßen aufgebracht, dass auch er festgenommen wurde.

Ermittlungen wegen tätlichen Angriffs

Nach aktuellem Ermittlungsstand blieben alle Beteiligten bei dem Vorfall unverletzt. Der 48-jährige und der 32-jährige Mann werden sich nun strafrechtlich wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Widerstands gegen ebenjene verantworten müssen.

Erstellt durch: Christian Seiler