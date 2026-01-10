Newsletter
Außenhandel wirbt vor Merz-Reise für EU-Handelsabkommen mit Indien

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Präsident des Außenhandelsverbands BGA, Dirk Jandura, sieht Indien als wichtigen Zukunftsmarkt für die deutsche Wirtschaft. In diesem Zusammenhang wirbt er für das geplante Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union. “Ein starkes EU-Indien-Abkommen wäre ein geopolitischer Anker und ein wirtschaftlicher Rückenwind für Europa”, sagte Jandura dem “Handelsblatt”.

Markt in Neu-Delhi (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Indien hat sich zu einem der wichtigsten wirtschaftlichen Bezugspunkte Deutschlands und Europas entwickelt.” Das Land sei “für uns kein ferner Zukunftsmarkt mehr, sondern ein tragender Pfeiler unserer wirtschaftlichen Gegenwart”.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) reist am Sonntag nach Indien, begleitet von einer Wirtschaftsdelegation. Laut Jandura sind bereits über 2.000 deutsche Unternehmen in Indien aktiv. “Besonders in Zukunftsfeldern wie Digitalisierung, KI, Rohstoffverarbeitung und Recycling entstehen neue Chancen”, sagte der BGA-Präsident.

“Ziel der Kanzlerreise muss es sein, Lieferketten breiter aufzustellen, neue Absatzmärkte zu erschließen und technologische Kooperationen zu vertiefen.” Jandura begrüßte den Zeitpunkt der Merz-Visite. “Die Reise könnte damit entscheidende Impulse für den geplanten EU-Indien-Gipfel im Januar 2026 setzen.”

Neueste Artikel