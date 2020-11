Außenminister und Europa-Staatsminister in Quarantäne

Außenminister Heiko Maas und Europa-Staatsminister Michael Roth (beide SPD) befinden sich in Quarantäne. „Nach einem Treffen mit Außenminister Maas und Staatsminister Roth am Montagabend wurde heute bei einem ausländischen Delegationsteilnehmer Covid-19 diagnostiziert. Darüber wurde das Auswärtige Amt heute informiert“, sagte ein Sprecher des Ministeriums am Mittwochnachmittag.

Heiko Maas, über dts Nachrichtenagentur

Außenminister Maas, Staatsminister Roth und beteiligte Mitarbeiter hätten sich auf amtsärztliche Anordnung in Quarantäne begeben. „Außenminister Maas wird die Quarantäne erneut in einem Haus in Brandenburg verbringen. Ein erster PCR-Test verlief heute negativ.“ Die betroffenen Personen seien informiert worden. „Die AHA-Regeln wurden bei dem Treffen eingehalten“, sagte der Sprecher.