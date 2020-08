Außenminister verspricht Beirut Unterstützung

Außenminister Heiko Maas (SPD) sichert den Menschen in Libanons Hauptstadt Beirut die Solidarität Deutschlands zu. „Die Katastrophe mag Beirut in ein Trümmerfeld verwandelt haben – unsere Freundschaft zum Libanon aber hat sie nicht erschüttert“, schreibt Maas in einem Gastkommentar für die „Bild“ (Donnerstagausgabe). „Die Menschen in Beirut sollen wissen: Wir lassen sie nicht im Stich“, schrieb Maas.

Heiko Maas, über dts Nachrichtenagentur

Das Technische Hilfswerk sei unterwegs, berge Überlebende aus den Trümmern, mehr Hilfe werde folgen. Der Krisenstab der Bundesregierung arbeitet nach Maas` Angaben „rund um die Uhr“. Auch die Botschaft vor Ort tue alles, um Deutschen im Libanon so gut es geht zu helfen, so der Außenminister.