Ausstellung „Nähe“ im Kunstraum Am Pfarrhof Leitershofen über Weihnachten und Neujahr geöffnet

Vom 2. Weihnachtsfeiertag, 26.12.21, bis zum 30.12.21 und vom 2.1.22 bis 9.1.22 ist die Ausstellung „Nähe“ der Stadt Stadtbergen im Kunstraum Am Pfarrhof Leitershofen jeweils von 15.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.

Zu sehen sind Werke der Stadtberger Künstler Barbara Auer, Silke Frey, Andrea Groß, Brigitte Heintze, Peter Junghanß, Jan Junghanss, Friederike Klotz, Harry Meyer, Eva Piffner-Steinocher, Jeannette Scheidle, Beatrice Schmucker, Andrea Sandner und Georg Wirnharter.

Fotos: Michael Kießling / Kunstraum Am Pfarrhof Leitershofen 1 von 2

Der Kunstraum Am Pfarrhof Leitershofen befindet sich in der Bergstraße 3 im Stadtberger Ortsteil Leitershofen. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln für Ausstellungen (2G plus). Weitere Informationen: www.kunstraum-leitershofen.de