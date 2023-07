Australien will Ukraine weitere Militärfahrzeuge liefern

Der australische Premierminister Anthony Albanese hat angekündigt, der Ukraine weitere gepanzerte Militärfahrzeuge zu liefern. So soll Kiew 30 zusätzliche Fahrzeuge vom Typ Bushmaster aus australischer Produktion erhalten, sagte Albanese am Mittwoch nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Rande des Nato-Gipfels in Litauen. Man werde dem angegriffenen Land weiter beistehen, so der Regierungschef.

Anthony Albanese, über dts Nachrichtenagentur

Im Rahmen eines vorherigen Waffenpakets hatte Australien bereits 90 radbasierte Truppentransportfahrzeuge vom Typ Bushmaster geliefert. Albanese traf sich zudem am Rande des Gipfels mit einer Delegation von US-Senatoren. Australien beabsichtigt den Kauf von bis zu fünf atomgetriebenen U-Booten aus US-Produktion, um seine Flotte zu modernisieren.