Ausverkauft | FC Augsburg kann im Schlussspurt auf seine Fans bauen

Auch in den letzten beiden Heimspielen der Saison 2022/23 darf sich der FC Augsburg auf eine vollbesetzte WWK ARENA freuen. Nachdem das Duell mit dem Meisterschaftsanwärter Borussia Dortmund (Sonntag, 21. Mai, 17.30 Uhr) bereits nach kurzer Zeit ausverkauft war, sind nun auch alle Karten für die Partie gegen den 1. FC Union Berlin(Samstag, 6. Mai, 15.30 Uhr) vergriffen.

„Alle Spiele vor vollem Haus – das war unser Ziel für den Saisonendspurt“, sagt FCA-Geschäftsführer Michael Ströll. „Deshalb freut es uns sehr, dass unsere Mannschaft auch in den letzten beiden Heimspielen gegen Union Berlin und Dortmund die größtmögliche Unterstützung von den Rängen erfährt. Sechs ausverkaufte Heimspiele in Folge – das ist sensationell und zeigt, dass der Zuspruch unserer Fans groß ist.“

Letzte Chance: Ticketaktion für Neumitglieder

Wer kein Ticket für das Union-Heimspiel besitzt, hat noch bis Freitag, 28. April, (12.00 Uhr) die einmalige Chance, Mitglied in der FCA-Familie zu werden und sich so zwei Freikarten (Kat. 2) für das Spiel gegen die Köpenicker zu sichern. Schnell sein lohnt sich, schließlich ist das Kontingent begrenzt. Interessierte Fans können die Mitgliedschaft unter www.fcaugsburg.de abschließen und anschließend auch an den exklusiven Verlosungen rund um den Mitgliederspieltag gegen Union Berlin teilnehmen.

Eine weitere Möglichkeit, um Ausschau nach möglichen Restkarten zu halten, bietet die FCA-Ticketbörse. Hier können Dauerkartenbesitzer ihre Dauerkarten für Einzelspiele zum Verkauf anbieten, wenn sie selbst nicht zum Spiel gehen können.