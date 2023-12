Ausverkauftes Haus | Selber Wölfe reisen mit Buskonvoi zum ESV Kaufbeuren an

Für die Joker des ESV Kaufbeuren steht zwei Tage vor dem Weihnachtsfest noch der 29. Spieltag auf dem Programm und dieser wird wohl ein sehr stimmungvoller sein. Dabei erwartet der ESVK am 22.12.2023 um 19:30 Uhr die Selber Wölfe, die mit rund 450 Fans im Rücken nach Kaufbeuren anreisen werden, in der energie schwaben arena.



Tickets:

Für die Partie gegen die Selber Wölfe gibt es nach aktuellem Stand nur noch ca. 100 Stehplatzkarten. Das bedeutet, wer dabei sein will sollte sich beeilen. Eintrittskarten können derzeit noch im Ticket-Online-Shop und in der ESVK-Geschäftsstelle sowie in allen bekannten Vorverkaufsstellen erworben werden.

Der Kader der Joker:

ESVK Trainer Daniel Jun kann nach aktuellen Erkenntnissen – mit der Ausnahme des langzeitverletzten Jacob Lagacé – auf seinem kompletten Kader zurückgreifen.

Der Gegner der Joker:

Selber Wölfe: Aktuell stehen die Welber Wölfe auf dem 11. Tabellenplatz und haben nach 28 absolvierten Spielen 37 Punkte auf dem Konto. Dabei haben die Oberfranken aber vor ihrem letzten Spiel noch den Trainer getauscht. Für Sergej Wassmiller stand im Heimspiel gegen die Lausitzer Füchse interimsweise das Duo Lanny Gare und Sebastian Setzer an der Bande der Wölfe. In Kaufbeuren wird dann erstmal der neue Chef-Trainer, der Austro-Kanadier Ryan Foster, die Mannschaft betreuen.

Die Wölfe haben ihren Kader zur neuen Saison ja ein wirklich hochinteressantes Update verpasst. Mit Frank Hördler haben die Selber ein Eigengewächs zurück in die Heimat geholt, dessen Vita mit über 1.000 DEL-Spielen und neun Meistertiteln mit den Eisbären Berlin sowie dem Gewinn der Olympischen Silbermedaille mit der Deutschen Eishockey Nationalmannschaft 2018, seines gleichen sucht. [nbsp]Dazu kam mit dem Deutsch-Kanadier Jordan Knackstedt einer des besten Scorer der letzten Jahre aus der DEL2 hinzu. Auf den Kontingentpositionen setzen die Wölfe wie schon zum Ende der letzten Saison im Sturm auf den Letten Egils Kalns, den US-Amerikaner Nick Miglio und den Kanadier Mark McNeill. Neu und als fünfter Ausländischer Spieler ist seit kurzem der Finne Rasmus Heljanko im Kader der Oberfranken. Mit dem Deutsch-Kanadier Chad Bassen haben die sportlich Verantwortlichen der Wölfe noch einen weiteren Neuzugang aus dem Hut gezaubert. Der 40 Jahre alte Mittelstürmer spielte in der Saison 2022/2023 noch in der Oberliga Süd für den EV Weiden. In der Verteidigung ist mit dem Slowaken Peter Trska dazu auch noch der Punktbeste Verteidiger aus der DEL2 Saison 2022/2023 an der Scheibe. Auf der Torhüterposition sind die Selber mit dem Deutsch-Amerikaner Michael Bitzer und Michel Weidekamp ebenfalls unverändert gut aufgestellt.

Live dabei aber nicht im Stadion:

Das Heimspiel des ESVK gegen die Selber Wölfe läuft wie gewohnt auf Sprade.TV. Kurze Liveberichte vom Spiel gibt es dazu auf unserem Instagram Kanal in der Story zu sehen.