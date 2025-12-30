Newsletter
Auswärtiges Amt besorgt über Chinas Militärübungen rund um Taiwan

Das Auswärtige Amt hat sich besorgt über die jüngsten militärischen Übungen Chinas rund um Taiwan gezeigt. “Die Übungen erhöhen die Spannungen und beeinträchtigen die Stabilität in der Straße von Taiwan”, sagte ein Ministeriumssprecher am Dienstag.

Auswärtiges Amt Besorgt Über Chinas Militärübungen Rund Um Taiwan
Auswärtiges Amt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Frieden und Stabilität in der Straße von Taiwan sind von strategischer Bedeutung für regionale und internationale Sicherheit und Wohlstand”, so der Sprecher. “Jegliche Änderung des Status quo darf nur friedlich und in gegenseitigem Einvernehmen erfolgen.” Die Bundesregierung rufe zu “Zurückhaltung und Dialog” auf.

China hatte am Montag neue umfangreiche Militärübungen rund um Taiwan angekündigt. Das Großmanöver diene als eine “ernste Warnung an Befürworter einer `Unabhängigkeit Taiwans` und vor Einmischung von außen”, teilte das chinesische Militär mit.

Die Übungen, die unter dem Namen “Justice Mission 2025” laufen, sollen demnach die Kampfbereitschaft sowie die Blockade und Kontrolle wichtiger Häfen und kritischer Gebiete testen. Scharfe Schießübungen würden in fünf See- und Lufträumen rund um die Insel stattfinden.

Taiwans Regierung warf China militärische Einschüchterung vor. Das Verteidigungsministerium in Taipeh erklärte, es sei in hoher Alarmbereitschaft und bereit, schnelle Reaktionsübungen durchzuführen.

Die Spannungen in der Region sind derzeit besonders hoch, da China und Japan in einen diplomatischen Streit über Äußerungen zu Taiwan verwickelt sind. Zudem hatten Washington und Taipeh kürzlich einen der größten Waffendeals der USA mit der Insel angekündigt.

China betrachtet Taiwan als Teil seines eigenen Territoriums. In den letzten Jahren hat Peking seine militärische Einschüchterung verstärkt, indem es zu sensiblen Zeiten regelmäßig Großmanöver durchführt.

