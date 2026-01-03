Newsletter
Samstag, Januar 3, 2026
3.1 C
London
type here...
Subscribe
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Auswärtiges Amt verschärft Reisewarnung für Venezuela deutlich

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Das Auswärtiges Amt hat seine Reisewarnung für Venezuela deutlich verschärft. Bisher wurde nur vor Reisen in die unmittelbaren Grenzgebiete zu Kolumbien und Brasilien gewarnt, vor Reisen in andere Landesteile lediglich “abgeraten”.

Auswärtiges Amt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Seit Samstagnachmittag gilt nun eine volle Reisewarnung für ganz Venezuela, wie aus einer Veröffentlichung der Behörde auf ihrer Internetseite hervorgeht. Das Auswärtige Amt bestätigte gleichzeitig, dass es zu Luftschlägen US-amerikanischer Streitkräfte in der Hauptstadt Caracas und in weiteren Landesteilen kam. “Die Lage ist derzeit noch unübersichtlich”, hieß es.

Weitere Empfehlung aus Berlin für Deutsche in Venezuela: “Bleiben Sie an einem sicheren Ort und vermeiden Sie wenn möglich jegliche Bewegungen. Sehen Sie insbesondere auch von Fahrten zum Flughafen ab, solange Ihnen keine Bestätigung Ihrer Fluggesellschaft vorliegt, dass Ihr Flug tatsächlich durchgeführt wird.” Man solle außerdem “unbedingt die Anweisungen der lokalen Sicherheitskräfte” befolgen.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Silvesternacht 2025/2026 in Augsburg: Zahlreiche Feuerwehreinsätze und Brände im gesamten Stadtgebiet

0
Die Silvesternacht in Augsburg und der Umgebung war von...
Augsburg Stadt

“Verstöße gegen grundlegende Verhaltensregeln” – Augsburger Panther trennen sich von Florian Elias

0
Florian Elias wird nicht mehr für die Augsburger Panther...
Augsburg Stadt

Dreizehn Tore! Augsburger Panther gewinnen verrücktes Spiel gegen Schwenningen

0
In einem verrückten ersten Spiel des Jahres 2026 setzten sich die Augsburger Panther mit 7:6 gegen die Schwenninger Wild Wings durch. Es war der erste Sieg mit den vollen drei Punkten seit Ende November für den AEV.
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 02.01.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizeimeldungen Bayern

33-Jähriger stirbt nach schwerem Unfall auf der A8 zwischen Dachau und Sulzemoos

0
Am Mittwoch, den 31. Dezember 2025, ereignete sich gegen...

Neueste Artikel