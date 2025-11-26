Newsletter
Auswärtiges Amt warnt vor Hepatitis A in Tschechien

Von DTS Nachrichtenagentur

Das Auswärtige Amt warnt die Bürger vor einer Infektion durch Hepatitis A in Tschechien. Seit Anfang des Jahres werde ein Anstieg der Infektionen verzeichnet, heißt es in den am Mittwoch aktualisierten Informationen für Bundesbürger, die nach Tschechien reisen wollen.

Prager Burg (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Besonders betroffen seien Prag, aber auch Karlsbad und die Regionen Mittelböhmen und Mähren-Schlesien. “Achten Sie auf grundlegende Hygienemaßnahmen, insbesondere auf eine konsequente Handhygiene”. Wie schon zuvor wird eine Impfung empfohlen.

Hepatitis A führt zu einer akuten Entzündung der Leber und heilt meist ohne Komplikationen aus, ganz selten gibt es aber auch einen tödlichen Ausgang. Die Infektion wird durch verunreinigtes Trinkwasser, kontaminierte Lebensmittel oder als Schmierinfektion übertragen.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

