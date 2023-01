Österreich ist bekannt für zahlreiche Saisonjobs. Vor allem in der Tourismusbranche und der Gastronomie werden häufig Aushilfen gesucht. Doch kann es sich auch lohnen, dauerhaft nach Österreich auszuwandern? In diesem Artikel werden wir uns mit den Vor- und Nachteilen des Lebens und Arbeitens in Österreich auseinandersetzen, um Ihnen eine fundierte Entscheidungshilfe geben zu können.

In Österreich leben und arbeiten

Es gibt einige Branchen in Österreich, die aktiv Mitarbeiter aus dem Ausland suchen. Das konkrete Jobangebot ist allerdings auch saisonal und regional unterschiedlich.

Wo wird gesucht?

Es ist wichtig zu beachten, dass die Nachfrage nach ausländischen Arbeitskräften in Österreich je nach Branche und Region unterschiedlich ausfallen kann. Zum Beispiel ist Österreich ein wichtiger Standort für die Entwicklung und Produktion von Software und hat einen hohen Bedarf an ausgebildetem Personal im IT-Bereich. Auch im Gesundheitswesen werden Fachkräfte in den Teilbereichen Medizin, Pflege und Therapie gesucht.

Da Österreich ein beliebtes Touristenziel ist, hat es naturgemäß einen hohen Bedarf an Mitarbeitern in der Hotel- und Gastronomiebranche. Insbesondere in der Wintersaison wird in den Skigebieten in Tirol und Vorarlberg jede helfende Hand gebraucht. Aber auch im Sommer gibt es in touristisch relevanten Regionen Personalbedarf. So lassen sich zum Beispiel viele offene Stellen in Kärnten finden.

Welche Vorteile kann es für deutsche Staatsbürger haben, in Österreich zu arbeiten?

Für deutsche Staatsbürger kann es einige Vorteile haben, in Österreich zu arbeiten. Dazu gehören:

Hohe Lebensqualität

Keine Sprachbarrieren

Landschaftliche Schönheit und viel unberührte Natur

Hohe Sicherheit und eine niedrigere Kriminalitätsrate als in Deutschland

niedrigere Erwerbslosigkeit

Ein starkes Sozialsystem, das eine gute Absicherung im Krankheitsfall und im Alter bietet

Eine hohe Arbeitszeitflexibilität und gute Work-Life-Balance

Gute Verkehrsanbindungen und öffentliche Verkehrsmittel

Höhere Löhne und Gehälter in vielen Branchen im Vergleich zu Deutschland

Bestimmte Steuervorteile

Die Möglichkeit Erfahrungen mit einer ähnlichen, aber doch anderen Kultur zu machen

Wie gut ist die Lebensqualität in Österreich?

Österreich ist bekannt für seine grandiosen Natur- und Kulturlandschaften. Laut dem Human Development Index (HDI) der Vereinten Nationen gehört Felix Austria zudem zu den Ländern mit dem höchsten Lebensstandard weltweit. Es hat einen hohen Bildungsstand, eine gute Gesundheitsversorgung und bietet relativ hohe Durchschnittseinkommen.

Im Vergleich zu seinen deutschsprachigen Nachbarländern Deutschland und der Schweiz weist Österreich eine ähnlich hohe Lebensqualität aus. Es gibt jedoch in einigen Bereichen leichte Unterschiede. Beispielsweise hat die ähnlich große Schweiz eine höhere Lebenserwartung und eine geringere Armutsrate, während Österreich mit einer höheren Beschäftigungsquote punkten kann.

Bedenken sollte man allerdings, dass ein Kriterium wie Lebensqualität auch sehr subjektiv empfunden werden kann und von vielen Faktoren abhängt. Sie hängt also von individuellen Bedürfnissen und Geschmäckern ab. Trotz hohem Lebensstandard kann es zum Beispiel für Neuankömmlinge schwierig sein, in manchen Großstädten eine bezahlbare Wohnung zu finden. Insgesamt ist die Lebensqualität in Österreich im Vergleich zu vielen anderen westeuropäischen Ländern jedoch sehr hoch.

Wie ist das Lohnniveau im Vergleich zu Deutschland?

In Österreich herrscht ein ähnliches Lohnniveau wie in Deutschland. Gemäß Eurostat, dem Statistikamt der Europäischen Union, betrug das durchschnittliche Bruttojahresgehalt in Österreich im Jahr 2019 rund 44.000 Euro, während es in Deutschland bei etwa 44.500 Euro lag. Auch die Lebenshaltungskosten sind in beiden Ländern relativ ähnlich.

Fazit: Arbeit in Österreich suchen

In Österreich gibt es viele Möglichkeiten, sich beruflich und privat zu verwirklichen. Das Land ist bekannt für seine umwerfende Natur und seine Kultur. Die Wirtschaft ist stabil und in einigen Branchen werden neue Mitarbeiter aus dem Ausland händeringend gesucht. Andererseits ist Auswandern, um in einem neuen Land zu leben und zu arbeiten, ein großer Schritt. Diese Entscheidung bringt daher sowohl Herausforderungen als auch Chancen mit sich.