Auto-Brand in Weidenberg: Sachschaden von 5.000 Euro und Kripo-Ermittlungen nach nächtlichem Feuer

In der Nacht zum Donnerstag ereignete sich ein Fahrzeugbrand in der Bahnhofstraße in Weidenberg, Landkreis Bayreuth. Ein geparktes Auto ging in Flammen auf und verursachte erheblichen Sachschaden.

Feuer greift auf Hausfassade über

Gegen 0.30 Uhr entdeckte ein Anwohner, dass eine Mercedes A-Klasse auf dem Norma-Parkplatz brannte. Das Feuer griff teilweise auf die Fassade eines angrenzenden Wohnhauses über. Die Feuerwehr Weidenberg rückte mit 25 Einsatzkräften aus, um den Brand zu löschen.

Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt nun zur Brandursache. Personen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0921/506-0 mit der Kripo in Verbindung zu setzen.