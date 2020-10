Auto brennt auf der A99 völlig aus

Gestern Abend ist ein Pkw auf der A99 in Höhe des Autobahnkreuzes München West völlig ausgebrannt.

Vier Personen waren gestern auf der A99 in Fahrtrichtung Lindau unterwegs, als

ihr Pkw plötzlich im Motorraum zu brennen begann. Unverzüglich wurde das

Fahrzeug auf den Seitenstreifen abgestellt. Alle Insassen verließen rechtzeitig

das Fahrzeug und blieben unverletzt. Als die Rettungskräfte am Unfallort

eintrafen, stand das Fahrzeug bereits in Flammen. Der Benzintank wurde durch das

Feuer mitbeschädigt, wodurch mehrere Liter Benzin ausliefen, die sich ebenfalls

entzündeten. Die Einsatzkräfte bekämpften das Feuer mit zwei C-Rohren. Um noch

besser an den Brandherd heran zu kommen, wurde mithilfe eines Rettungsspreizers

das Fahrzeug angehoben.

Bis „Feuer aus“ gemeldet werden konnte, kamen rund 10.000 Liter Löschwasser zum

Einsatz. Der Pkw wurde komplett zerstört.

