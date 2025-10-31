Auto in Memmingerberg fängt Feuer: Totalschaden, keine Verletzten

MEMMINGEN. Am späten Nachmittag des 31. Oktober 2025 kam es im Bereich der Shelterschleife bei Memmingerberg zu einem Fahrzeugbrand. Ein 20-jähriger deutscher Staatsbürger war mit seinem PKW unterwegs, als ein technischer Defekt im Motorbereich ein Feuer auslöste.

Rasch reagiert: Fahrer verständigt Feuerwehr

Der Fahrer konnte das brennende Fahrzeug rechtzeitig auf eine Freifläche steuern und alarmierte umgehend die Feuerwehr.

Schnelles Eingreifen der Feuerwehr

Der PKW stand schnell in Vollbrand, doch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Benningen brachte die Situation zügig unter Kontrolle. Etwa 20 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Personenschäden vermieden, Totalschaden am Fahrzeug

Am PKW entstand ein Totalschaden in Höhe von 15.000 Euro. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt.