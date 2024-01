Auto kommt von der B300 ab und überschlägt sich – 75-Jähriger nahe Kutzenhausen verletzt

Am Dienstag fuhr ein 75-jähriger VW-Fahrer um 10:20 Uhr auf der B300 von Gessertshausen in Richtung Ustersbach. In Höhe der Abzweigung nach Reitenbuch kam der Fahrer aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab.

Zunächst überfuhr er ein Verkehrszeichen, fuhr dann in die Böschung und überschlug sich. Schließlich kam das Fahrzeug auf dem angrenzenden Parkplatz zum Liegen. Der Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehren Kutzenhausen und Reitenbuch konnten ihn befreien.

Der 75-Jährige wurde mittels Hubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, da der Verdacht auf einen Herzinfarkt bestand.

Genauere Verletzungen sind noch nicht bekannt. Der Pkw wurde durch den Unfall total beschädigt und der Schaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

Ein Abschleppdienst hat sich um das Fahrzeug gekümmert.