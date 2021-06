Auto kracht auf Sattelauflieger – Vier Tote bei Horrorcrash auf der A3

Es sind Bilder, welche die Rettungskräfte wohl nicht so schnell vergessen, die sie am Dienstagvormittag (22.06.2021) auf der A3 zwischen den Anschlussstellen Neutraubling und Regensburg-Ost gesehen haben. Ein Auto fuhr auf einen Lastwagen auf und alle vier Insassen verstarben.

Gegen 09.30 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Auto fuhr aus noch ungeklärter Ursache auf einen Sattelauflieger auf. Die vier Insassen des Autos wurden dabei getötet. Der Lastwagenfahrer wurde nach derzeitigem Stand körperlich nicht verletzt. Er wird vom Rettungsdienst betreut. Derzeit ist die Autobahn in Fahrtrichtung Regensburg/Nürnberg komplett gesperrt. Der Verkehr wird im Moment an der AS Rosenhof ausgeleitet. Die Verkehrspolizeiinspektion Regensburg hat in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Regensburg die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen. Ein Gutachter wird hinzugezogen. Die Maßnahmen werden voraussichtlich mehrere Stunden andauern. Infos zum genauen Unfallhergang und zu den beteiligten Personen liegen derzeit noch nicht vor bzw. sind Gegenstand der Ermittlungen.