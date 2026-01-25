Auto mit gefälschten Kennzeichen in Augsburg entdeckt – Ermittlungen gegen 50-jährige Fahrzeughalterin eingeleitet

Augsburg-Lechhausen – Am Freitagnachmittag, den 23. Januar 2026, entdeckte eine Polizeistreife in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße ein Auto mit manipulierten Kennzeichen.

Polizei entdeckt manipulierte Kennzeichen

Gegen 16:30 Uhr fiel den Beamten ein geparkter Mercedes auf, dessen Hauptuntersuchung längst abgelaufen war. Bei näherer Begutachtung stellte sich heraus, dass die angebrachten Kennzeichen unzulässig verändert worden waren. Das Fahrzeug war bereits als außer Betrieb gesetzt vermerkt.

Ermittlungen wegen Urkundenfälschung eingeleitet

Die Polizei konfiszierte die Kennzeichen und begann umgehend mit den Ermittlungen wegen Urkundenfälschung gegen die 50-jährige Halterin. Die Frau ist kroatische Staatsbürgerin.