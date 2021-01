Auto schleudert 25 Meter durch die Luft – Unfall auf der A95 fordert zwei Leben

Ein 23jähriger Mann aus München befuhr gegen 17.15 Uhr mit seinem schwarzen Pkw BMW X3 die A 95 in Fahrtrichtung München. Als Beifahrerin befand sich eine 20jährige Frau aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck im Fahrzeug.

Zwischen den Anschlussstellen Sindelsdorf und Penzberg kam der Pkw aus bisher unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug schleuderte an einem dort gesperrten Parkplatz auf eine in den Erdboden eingelassene Leitplanke auf und wurde dadurch in die Luft katapultiert. Nachdem der BMW ca. 25 m durch die Luft geschleudert wurde, prallte er mit der Beifahrerseite in ca. 3 m Höhe in eine Baumgruppe neben der Fahrbahn. Beide Insassen wurden durch den heftigen Aufprall im Pkw eingeklemmt und verstarben noch im Fahrzeug. Der BMW war derart deformiert, dass Erste-Hilfe-Maßnahmen durch die Rettungskräfte nicht möglich waren. Beide Leichname konnten erst aus dem Fahrzeug befreit werden, nachdem es aus der Baumgruppe herausgeschnitten worden war.

Nach ersten Schätzungen beträgt der entstandene Sachschaden ca. 80.000,- Euro.

Zur Unterstützung der Polizei waren an der Unfallstelle ein Notarzt, zwei BRK-Besatzungen sowie die Feuerwehren Penzberg und Sindelsdorf mit insgesamt 38 Einsatzkräften vor Ort.

In Absprache mit der Staatsanwaltschat München wurde das Unfallfahrzeug sichergestellt und ein unfallanalytisches Gutachten angeordnet, um die Unfallursache zweifelsfrei zu klären.

Die A 95 war an der Unfallstelle für mehrere Stunden total gesperrt, der Verkehr wurde über die Anschlussstelle Sindelsdorf abgeleitet.

Bisher konnten leider noch keine Augenzeugen des Vorfalles ermittelt werden. Es werden Personen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben bzw. anderweitig sachdienliche Hinweise, z.B. die Fahrgeschwindigkeit des BMW vor dem Unfall, geben können. Sie werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Weilheim unter Tel. 0881 / 640-302 in Verbindung zu setzen.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.