Auto stürzt bei Ichenhausen in Günz: Zwei 18-Jährige unverletzt gerettet

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich in Ichenhausen ein spektakulärer Unfall, bei dem ein 18-jähriger Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug seines Vaters verlor. Der Vorfall ereignete sich auf der Bahnstraße in Hochwang, als das Auto über die Bahngleise auf einen dortigen Feldweg fuhr.

Fahrfehler auf schneebedeckter Fahrbahn

Der Fahrer beabsichtigte, nach links auf eine Brücke abzubiegen, verlor jedoch aufgrund schneebedeckter Straßen und möglicherweise überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle. Das Auto schoss zwischen einer Brücke und einem Baum hindurch den Abhang hinunter und landete im kalten Wasser der Günz.

Beifahrer rettet das Duo aus dem sinkenden Wagen

Ebenfalls im Fahrzeug befand sich ein gleichaltriger Beifahrer, der besonnen reagierte und die Beifahrertüre öffnete. Beide 18-Jährigen konnten rechtzeitig aus dem sinkenden Fahrzeug entkommen und schwammen, zwar unterkühlt aber unverletzt, ans nahe gelegene Flussufer.

Fahrzeugbergung durch speziell ausgebildete Taucher

Das Auto versank vollständig im etwa vier Meter tiefen Gewässer, während die Bergung durch die Feuerwehren Ichenhausen und Hochwang sowie die DLRG Leipheim notwendig wurde. Aufgrund des schwierigen Geländes kam speziell ausgebildetes Taucherpersonal zum Einsatz. Der Pkw erlitt nach ersten Schätzungen einen wirtschaftlichen Totalschaden.

