Am 03.07.2022, kurz vor 05.00 Uhr, konnte von einem zufällig vorbeikommenden

Rettungsfahrzeug auf der Staatstraße 2047 in Motzenhofen eine 23jährige Frau, welche sichtlich unter Schock stand, auf der Fahrbahn sitzend festgestellt werden. Auf Nachfrage gab die junge Frau an, dass sie mit einem Fahrzeug in einen Unfall verwickelt war.

Sie konnte aber zunächst keinerlei weitere Angaben über die Art des Unfalles bzw.

über die Anzahl weiterer Beteiligter machen. Kurze Zeit darauf konnte ein verunfallter

Pkw ca. 300 Meter hinter der Eichkappelle von Aichach kommend festgestellt werden. Im

Rahmen der Unfallaufnahme ergab sich, dass der Pkw von Aichach kommend auf Höhe

der Eichkappelle in der dortigen Kurve aus noch unbekannten Gründen nach rechts von

der Fahrbahn abgekommen war und sich überschlagen hat. Personen konnten vor Ort

nicht festgestellt werden. Aufgrund der Feststellungen konnte nicht ausgeschlossen

werden, dass sich mögliche Insassen des verunfallten Pkw verletzt oder hilflos in der

Umgebung befinden könnten. Es wurde deshalb der Polizeihubschrauber, sowie

Flächensuchhunde über die Rettungsleitstelle, zur Absuche der Umgebung angefordert.

Die Absuche blieb jedoch negativ. Zum jetzigen Zeitpunkt steht lediglich fest, dass die

zuvor angetroffene Frau wohl in dem verunfallten Fahrzeug saß. Ob sie als

verantwortliche Fahrzeugführerin infrage kommt bzw. ob sich noch weitere Insassen in

dem Pkw befanden, muss nun durch die Polizei ermittelt werden.

Das Fahrzeug wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt. Darüber

hinaus wurde bei der 23jährigen Frau eine Blutentnahme angeordnet. Ein zuvor bei ihr

durchgeführter freiwilliger Alkotest war positiv. An dem Pkw entstand Totalschaden.

Eingesetzt waren auch die freiwilligen Feuerwehren Hollenbach und Motzenhofen.

