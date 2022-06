Im 29.06.2022, gegen 20.20 Uhr, fuhr eine 29-Jährige mit ihrem Pkw von

Thierhaupten in Richtung Münster. Kurz vor Münster geriet sie nach Spurenlage auf

das rechte Bankett, kam ins Schleudern und verlor die Kontrolle über ihr Auto.

Daraufhin prallte der Pkw mit der Front gegen einen auf der linken Fahrbahnseite

befindlichen Baum, schleuderte weiter ins angrenzende Feld, überschlug sich dort

wahrscheinlich mehrere Male und kam nach ca. 150 Meter zum Stillstand. Nach

Spurenlage kann von deutlich überhöhter Geschwindigkeit ausgegangen werden. Der

Baum hatte einen Stammdurchmesser von ca. 32 Zentimetern und wurde im unteren

Bereich komplett abgerissen. Am Fahrzeug der Unfallverursacherin entstand

wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 30000 Euro. Die 29-Jährige wurde bei

dem Unfall schwer verletzt und kam mit dem Rettungshubschrauber in die

Universitätsklinik nach Augsburg. Vor Ort waren Notarzt und Rettungswagen sowie die

Feuerwehren aus Rain und Münster.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.