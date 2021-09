Auto übersehen | Radfahrer verstirbt nach Unfall im Klinikum Kempten

Am 04.09.2021 gegen 15:30 Uhr kam es an der Einmündung am Göhlenbach und dem Edelweißweg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad.

Ein 89-jähriger Fahrradfahrer fuhr auf der Straße „am Göhlenbach“ in Richtung Haubensteigweg. Er übersah den von rechts aus dem Edelweißweg kommenden Pkw. An dieser Stelle gilt „rechts vor links“. Der 56-jährige Pkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Fahrradfahrer wurde durch den Aufprall schwer verletzt und mit dem Rettungsdienst ins Klinikum Kempten verbracht. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000,- Euro.

Der Radfahrer erlag am Sonntag im Klinikum Kempten seinen schweren Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft ordnete anschließend die Sicherstellung der beteiligten Fahrzeuge und die Hinzuziehung eines Gutachters an.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.