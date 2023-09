Auto übersehen – Radfahrerein wird bei Unfall in Kühbach lebensgefährlich verletzt

Am 13.09.23 gegen 11:05 Uhr fuhr eine 78-jährige Frau mit ihrem Fahrrad in Kühbach in östlicher Richtung auf der Jahnstraße. Beim Abbiegen in die Pfarrer-Knaus-Straße übersah sie nach aktuellen Ermittlungen einen entgegenkommenden Toyota, der in Richtung Schönbacher Straße fuhr.

Die 79-jährige Fahrerin des Toyotas erfasste die Fahrradfahrerin frontal, wodurch diese über die Motorhaube auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Die Fahrradfahrerin erlitt lebensgefährliche Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Augsburg gebracht werden.

Um den genauen Unfallhergang zu klären, hat die Staatsanwaltschaft Augsburg ein unfallanalytisches Gutachten angeordnet.