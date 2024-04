Am Montag, den 18.03.2024, wurde das Lieferfahrzeugs eines Pizzadienstes in Augsburg entwendet. Der Mitarbeiter eines Pizzadienstes parkte gestern einen weißen Toyota Aygo gegen 18.30 Uhr neben dem Pizzaladen in der Lechhauser Straße. Als der Mann zehn Minuten später die nächste Pizza ausfahren wollte, war das Auto nicht mehr da. Offenbar nutzte ein bislang Unbekannter die Gelegenheit, setzte sich in das unversperrte Fahrzeug und fuhr mit steckendem Schlüssel davon.

Eine Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Der Toyota hatte einen Wert von ca. 10.000 Euro.

Die Polizei weist Essens- und Paketzusteller darauf hin, auch bei kurzzeitigem Verlassen des Fahrzeugs, dieses abzuschließen und den Schlüssel nicht stecken zu lassen. Manche Täter haben es genau auf derartige Situationen abgesehen und nutzen spontan sich bietende Gelegenheiten. Firmenleitungen mögen ihre Mitarbeiter entsprechend sensibilisieren.

Am vergangenen Sonntag (31.03.2024) sah ein Zeuge den entwendeten Toyota und verständigte die Polizei. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung stoppten Einsatzkräfte gegen 16.45 Uhr einen 27-jährigen Tatverdächtigen, der mit dem Toyota in Augsburg unterwegs war.

Der 27-jährige war nicht nur mit dem entwendeten Toyota unterwegs, er war außerdem alkoholisiert und stand unter dem Einfluss von Drogen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Zudem war der 27-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Die Beamten nahmen den 27-Jährigen vorläufig fest und stellten den Toyota sicher. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 27-Jährige am 01.04.2024 einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen Diebstahls, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr, den er sogleich unter Auflagen außer Vollzug setzte. Der 27-Jährige wurde anschließend entlassen.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun u.a. wegen Kfz-Diebstahls gegen den 27- Jährigen.