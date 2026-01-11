Newsletter
Sonntag, Januar 11, 2026
Autofahrer begeht Unfallflucht nach Zusammenstoß mit Fußgänger in Nürnberg
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Freitagabend, den 9. Januar 2026, ereignete sich im Südwesten von Nürnberg ein Unfall, bei dem ein 52-jähriger Fußgänger von einem Autofahrer verletzt wurde. Der Fahrer entfernte sich zunächst vom Unfallort, kehrte jedoch später zurück.

Unfall in der Nopitschstraße

Der Vorfall ereignete sich in der Nopitschstraße, als der griechische Staatsangehörige gegen 20:45 Uhr in sein geparktes Auto einsteigen wollte. Ein silberner Opel Astra streifte den Mann mit dem Außenspiegel am Arm, wodurch er leicht verletzt wurde.

Fahrer flüchtet und kehrt zurück

Der Fahrer des silbernen Opels setzte seine Fahrt zunächst fort, kam jedoch etwa 30 Minuten später zurück, um das verlorene Spiegelgehäuse seines Mietfahrzeugs zu suchen. Zu diesem Zeitpunkt waren die Beamten der Verkehrspolizei bereits am Unfallort und nahmen den Fall auf.

Ermittlungen eingeleitet

Gegen den 62-jährige deutschen Unfallfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Unfallflucht eingeleitet.

Erstellt durch: Michael Konrad

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

