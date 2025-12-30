Autofahrer bei Kirchehrenbach verunglückt: Sommerreifen im Schnee führen zu Überschlag und Bahnunterbrechung

Bei einem Unfall auf schneeglatter Fahrbahn überschlug sich in der Nacht auf Montag ein Autofahrer nahe Kirchehrenbach im Landkreis Forchheim. Der 25-jährige Fahrer war bei Neuschnee mit Sommerreifen unterwegs.

Unfall auf schneebedeckter Fahrbahn

Gegen 23.10 Uhr verlor der Fahrer eines Minis die Kontrolle über sein Fahrzeug, als er auf der Strecke zwischen Wiesenthau und Kirchehrenbach unterwegs war. Das Auto kam nach links von der Straße ab, überschlug sich und blieb schließlich im angrenzenden Straßengraben auf dem Dach liegen. Aufgrund der Nähe zu den Bahngleisen musste der Bahnverkehr vorübergehend gestoppt werden.

Unfallursache: Sommerreifen und unangepasste Geschwindigkeit

Glücklicherweise erlitt der Fahrer nur leichte Verletzungen. Die Polizei führt den Unfall auf unangepasste Geschwindigkeit und die Verwendung von Sommerreifen bei winterlichen Bedingungen zurück.

Empfehlung der Polizei: Winterreifen bei winterlichen Bedingungen

In diesem Zusammenhang weist die Polizei Oberfranken darauf hin, dass bei winterlichen Witterungsbedingungen wie Schneefall, Eisglätte und Temperaturen unter 3 Grad Celsius unbedingt Winterreifen vorgeschrieben sind.