Autofahrer bei Unfall zwischen Zusmarshausen und Horgau schwer verletzt

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich gegen 15:30 Uhr auf der Staatsstraße 2510 zwischen Zusmarshausen und Horgau ein schwerer Verkehrsunfall. Auf Höhe des Rothsees stießen ein Transporter und ein Pkw zusammen. Der Fahrer des BMW wurde dabei in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde schwer verletzt in die Uniklinik eingeliefert.

Der Kleintransporter wurde durch den Aufprall in ein an der Straße liegendes Feld geschleudert. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten dauerten bis in die Abendstunden an, die wichtige Westverbindung war gesperrt.