Autofahrer bremst Polizeistreife auf der A8 bei Augsburg massiv aus

Das war knapp. Eine Polizeistreife der Autobahnpolizei Gersthofen war nur knapp einem Unfall entgangen, als sie von einem Autofahrer massiv ausgebremst wurde.

Eine Zivilstreife der APS Gersthofen befuhr die Autobahn in Richtung München mit hoher Geschwindigkeit, um einen Abstandsverstoß eines vorausfahrenden Autofahrers zu dokumentieren. Im Bereich der Auffahrt Augsburg West zog plötzlich ein BMW-Fahrer vom Beschleunigungsstreifen bis auf die linke Spur durch, mit Dauerblinker aber offenbar ohne vorherigen Blick in den Spiegel. Der Fahrer des Streifenwagens musste schlagartig von 211 km/h eine Vollbremsung auf 130 km/h durchführen, wobei auch Dank des stark eingreifenden Antiblockiersystems ein Zusammenstoß gerade noch verhindert werden konnte. Der 26-jährige BMW-Fahrer aus Augsburg wurde anschließend bei der AS Friedberg angehalten und kontrolliert. Dabei wurde ihm auch gleich das Beweisvideo im Polizeifahrzeug vorgeführt. Die an den Tag gelegte rücksichtslose Fahrweise mit grober Vorfahrtsmissachtung hat für den 26-Jährigen nun Folgen: er wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs angezeigt, was einen längeren Führerscheinentzug nach sich ziehen dürfte.