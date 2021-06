Autofahrer erfasst Tandem bei Jengen – Radler wird schwer verletzt

Am 19.06.2021 gegen 10:55 Uhr ereignete sich in der Sonnenstraße ein schwerer Verkehrsunfall.

Ein 26-jähriger Pkw-Fahrer aus Jengen übersah beim Abbiegen auf das dortige Tankstellengelände ein entgegenkommendes Tandemfahrrad besetzt mit zwei Langerringern. Dabei erfasste er das Tandem frontal. Die vorne sitzende, 58-jährige Tandemfahrerin wurde leicht verletzt. Sie kam mit dem Rettungswagen ins Klinikum Kaufbeuren.

Der hinter ihr sitzende 57-Jährige hatte nicht so viel Glück. Er erlitt schwere Verletzungen an den Beinen und wurde deshalb sofort mit dem Hubschrauber in eine Unfallklinik geflogen. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde auf staatsanwaltschaftliche Anordnung ein Gutachter zur Unfallaufnahme hinzugezogen.

