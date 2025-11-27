Newsletter
Autofahrer greift Passanten in Nürnberg mit Schraubenzieher an – Polizei nimmt Tatverdächtigen fest
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Mittwochnachmittag, den 26.11.2025, ereignete sich im Nürnberger Stadtteil Bleiweiß ein Zwischenfall, bei dem ein Autofahrer einen Passanten mit einem Schraubenzieher angriff.

Eskalation auf der Grenzstraße

Ein 32-jähriger Mann aus Kroatien war gegen 15:30 Uhr gemeinsam mit seinem 7-jährigen Sohn zu Fuß in der Grenzstraße unterwegs, als ein Ford Focus, seiner Meinung nach, zu schnell vorbei fuhr. Daraufhin sprach der Vater den 26-jährigen Autofahrer, einen Syrer, an. Die Situation eskalierte, als der Autofahrer aus seinem Fahrzeug stieg, den 32-Jährigen schubste und mit einem Schraubenzieher mehrmals in Richtung des Mannes stach. Glücklicherweise konnte der Familienvater die Angriffe mit dem Schulrucksack seines Sohnes abwehren, bevor der Fahrer vom Tatort floh.

Fahndungserfolg der Polizei

Der Vorfall rief die Polizei auf den Plan. Eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost konnte den 26-jährigen Tatverdächtigen im Zuge einer Fahndung vorläufig festnehmen.

Ermittlungsverfahren eingeleitet

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte eine Spurensicherung durch. Die Beamten haben ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf versuchte gefährliche Körperverletzung, Sachbeschädigung und Bedrohung gegen den Tatverdächtigen eingeleitet.

Erstellt durch: Michael Sebald

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

