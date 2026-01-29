type here...
Autofahrer in Augsburg unter Drogeneinfluss gestoppt: Polizei ermittelt und verhängt 650 Euro Sicherheitsleistung
Autofahrer in Augsburg unter Drogeneinfluss gestoppt: Polizei ermittelt und verhängt 650 Euro Sicherheitsleistung

Ein 49-jähriger Autofahrer wurde am Mittwoch, den 28. Januar 2026, in der Augsburger Innenstadt von einer Polizeistreife kontrolliert. Der Mann, der in der Holzbachstraße unterwegs war, stand unter dem Einfluss von Drogen.

Drogenkontrolle in der Innenstadt

Gegen 14.00 Uhr fiel der Autofahrer den Beamten durch sein drogentypisches Verhalten auf. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest ergab ein positives Ergebnis auf Cannabis, woraufhin die Beamten den Fahrzeugschlüssel sicherstellten und die Weiterfahrt unterbanden.

Konsequenzen und Ermittlungen

Im Anschluss musste sich der 49-Jährige einer Blutentnahme unterziehen und eine Sicherheitsleistung von 650 Euro bezahlen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz eingeleitet. Der Autofahrer besitzt die slowakische Staatsangehörigkeit.

