Autofahrerin kollidiert in Fischach frontal mit Traktor – Zwei Personen werden schwer verletzt

Am Montag, 16.11.2020 gegen 13.00 Uhr, fuhr eine 62-jährige Ford-Fahrerin auf der Neufnachstraße in Fischach auswärts in Richtung Wollmetshofen. Auf Höhe der Einmündung zur Rot-Kreuz-Straße geriet sie aus noch ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden 41-jährigen Traktorfahrer.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 62-Jährige in ihrem Ford eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Fischach mit der Rettungsschere aus ihrem Fahrzeug geschnitten werden. Sie wurde polytraumatisch schwerstverletzt mit dem Rettungswagen in die Uniklinik Augsburg verbracht. Ein bereits gelandeter Rettungshubschrauber konnte aufgrund des instabilen Gesamtzustandes der Ford-Fahrerin nicht eingesetzt werden. Auch der schwerverletzte Traktorfahrer kam mit dem Sanka in die Uniklinik Augsburg.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, beim Pkw Ford in einer Höhe von 10.000 Euro und beim Traktor von 60.000 Euro.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Feuerwehr Fischach war mit 35 Einsatzkräften zur Bergung der verletzten Unfallbeteiligten und zur Verkehrsregelung im Einsatz.

Zur Fahrbahnreinigung und Bindung einer größeren Menge an Betriebsstoffen wurde die Straßenmeisterei aufgerufen.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.