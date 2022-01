Autofahrerin nach Unfall auf der B300 in Friedberg schwer verletzt

Am Samstag, gegen 17.00 Uhr, befuhr eine 20-jährige Pkw-Fahrerin die

B 300 im Bereich Friedberg in westlicher Richtung und wollte bei abgeschalteter Ampelanlage nach links in die Aichacher Straße Richtung Stadtmitte abbiegen.

Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 26-jährigen entgegenkommenden Pkw-Fahrerin. Diese erlitt beim Zusammenstoß schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus Friedberg eingeliefert werden. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 25000,–Euro.

