Autofahrerin übersieht Fußgängerin – 70-Jährige wird mehrere Meter geschleudert und schwer verletzt

Am Dienstagabend, den 14.01.2020 ereignete sich um 18:30 Uhr am Unteren Markt in Obergünzburg ein schwerer Verkehrsunfall.

Ein 59-Jähriger Pkw-Fahrer fuhr hierbei in Richtung Ronsberg. Auf Höhe eines Supermarktes wollte eine dunkel gekleidete, 70-Jährige Fußgängerin die Straße überqueren. Dies übersah der Fahrzeugführer und erfasste diese frontal. Die 70-Jährige Dame prallte hierbei gegen die Windschutzscheibe und kam mehrere Meter weiter am Boden zu liegen. Zahlreiche Unfallzeugen leisteten umgehend Erste-Hilfe-Maßnahmen und sperrten die Unfallstelle ab. Die hinzugezogenen Streifenbesatzungen der PI Kaufbeuren sowie mehrere Einsatzkräfte des Rettungsdienstes übernahmen im weiteren Verlauf die Unfallstelle sowie die notwendige ärztliche Versorgung. Die 70-Jährige Dame wurde schwerstverletzt in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht.

Der Pkw-Lenker stand sichtlich unter Schock. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur Unfallstelle hinzugezogen. Die Unfallstelle konnte erst wieder um 22:00 Uhr für den Verkehr freigegeben werden, weshalb es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Ortskern von Obergünzburg kam. Die genauen Tatumstände, insbesondere bezüglich der Erkennbarkeit der Fußgängerin sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

