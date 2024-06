Am Sonntag, dem 23.06.2024, befuhr gegen 17:15 Uhr ein 72-jähriger Motorradfahrer die St 2055 von Kempten kommend in Richtung Buchenberg. Im Bereich Unterhalden bog eine 25-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Fahrzeug nach links auf die St 2055 in Richtung Kempten ein und missachtete die Vorfahrt des Motorradfahrers.

Dieser prallte frontal in den Pkw der Unfallverursacherin. Der Motorradfahrer erlitt bei dem Verkehrsunfall lebensgefährliche Verletzungen. Beide Fahrzeuge wurden total beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Auf Anforderung der Staatsanwaltschaft Kempten wurde ein Gutachter für die Verkehrsunfallaufnahme beauftragt. Die Unfallörtlichkeit war bis etwa 21:30 Uhr voll gesperrt. Eine Umleitung wurde durch die ebenfalls eingesetzte Feuerwehr Buchenberg eingerichtet.

