Autorin distanziert sich von „Rehragout-Rendezvous“-Verfilmung

Die Bestseller-Autorin Rita Falk ist unglücklich mit der Verfilmung ihres Buches „Rehragout-Rendezvous“, die am Donnerstag in den Kinos startet. „Ich muss mich distanzieren von diesem Film“, sagte sie dem „Spiegel“. Sie müsse ihren Ruf schützen.

„Es gibt so viele Botschaften in diesem Film, für die ich mich auch schäme.“ Ihre Einwände seien ignoriert worden. „Es war ein bisschen so, wie wenn man einem Drittklässler sagt, in deinem Aufsatz sind 30 Fehler, korrigiere die bitte – und dann macht er ein Komma rein, und das auch noch an der falschen Stelle.“

Es sei für sie „sehr schwierig“, darüber zu sprechen, denn sie habe „die Zusammenarbeit mit Constantin über viele Jahre wahnsinnig schön“ gefunden. Leider habe sie über die Jahre auch bemerkt, dass die Filme sich immer weiter von ihren Buchvorlagen entfernten. Die Schriftstellerin lebt in Niederbayern. Sie hat mehr als sieben Millionen Bücher verkauft und ist vor allem für ihre Krimis um den Polizisten Franz Eberhofer berühmt, von denen die meisten verfilmt und zu Kinoerfolgen wurden.