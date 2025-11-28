Newsletter
Autoteilediebstahl in Nürnberg: Acht Mercedes-Benz in einer Nacht betroffen
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Autoteilediebstahl in Nürnberg: Acht Mercedes-Benz in einer Nacht betroffen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In der Nacht von Mittwoch, dem 26.11.2025, auf Donnerstag, den 27.11.2025, haben unbekannte Täter in mehreren Nürnberger Stadtteilen Fahrzeugteile von Mercedes-Benz-Modellen gestohlen. Die betroffenen Stadtteile sind Sankt Jobst, Tullnau, Veilhof und Gleißbühl. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ruft Zeugen dazu auf, sich zu melden.

Diebstahl in mehreren Straßen

In der Zeit zwischen Mittwoch, 14:40 Uhr, und Donnerstag, 11:00 Uhr, wurden an acht in der Dr.-Carlo-Schmidt-Straße, Alfons-Goppel-Straße, Ludtringstraße, Kaeppelstraße, Kressengartenstraße, Leitzstraße und Bahnhofstraße geparkten Fahrzeugen der Marke Mercedes-Benz Rückleuchten und Außenspiegel im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

Kriminalpolizei sichert Spuren

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte vor Ort Spurensicherungen durch, um die Täter zu identifizieren. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Ost nahm die weiteren Ermittlungen in die Hand und bittet um Mithilfe durch die Bevölkerung. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 9195 0 zu melden.

Erstellt durch: Michael Sebald

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

