Axtangriff in Altdorf: Vater und Sohn wegen versuchtem Totschlag festgenommen

In Altdorf, Landkreis Landshut, kam es am Samstag, den 15.11.2025, gegen 23:00 Uhr zu einem dramatischen Vorfall, bei dem mehrere Personen in eine Auseinandersetzung verwickelt wurden.

Streit eskaliert in der Hochwaldstraße

Zu Beginn der Geschehnisse hielten sich die Geschädigten mit Freunden in der Hochwaldstraße auf. Ein 18-jähriger Beschuldigter gesellte sich kurz dazu und erklärte, dass er sich in seiner Wohnung umziehen würde, um dann zur Gruppe zurückzukehren.

Gewalteskalation mit Axtangriff

Der junge Mann kehrte mit seinem Vater, einem 40-jährigen, ebenfalls bosnischen Beschuldigten, zur Gruppe zurück. Der Vater griff einen 19-jährigen Serben zunächst mit einem Faustschlag an, danach attackierte er ihn mit einer Axt. Der 18-Jährige feuerte seinen Vater dabei verbal an. Glücklicherweise kam es zu keinen weiteren Verletzungen.

Festnahme und rechtliche Konsequenzen

Die beiden Tatverdächtigen wurden am Abend des 16.11.2025 in ihrer Wohnung in Altdorf festgenommen. Bei einer Durchsuchung wurden drei Mobiltelefone und eine Axt sichergestellt. Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut führt die Ermittlungen weiter. Wegen dringendem Tatverdacht des versuchten Totschlags erging gegen den 40-Jährigen ein Haftbefehl. Er wurde nach Vorführung beim Amtsgericht Landshut in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Auch gegen den 18-Jährigen wurde Haftbefehl wegen Beihilfe zum versuchten Totschlag erlassen, dieser wurde jedoch außer Vollzug gesetzt.

Veröffentlicht: 18.11.2025, 10:05 Uhr