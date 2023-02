Aystetten | Mann wird durch Verpuffung an Ethanolofen lebenbedrohlich verletzt

Am Sonntag (12.02.2023) wurde der Polizei gegen 00:30 Uhr ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße in Aystetten mitgeteilt.

Bei Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei war der Brand bereits durch einen 33-jährigen Mann und Bewohner fast vollständig gelöscht worden.

Als Brandursache konnte eine Verpuffung am Ofen festgestellt werden, welche beim Befüllen des Ofens mit Ethanol durch den 33-Jährigen entstand.

Der 33-Jährige erlitt durch den Brand lebensbedrohliche Verletzungen und wurde deshalb in eine Spezialklinik für Verbrennungen verbracht. Eine 41-jährige Frau, welche ebenfalls in der Wohnung lebt, wurde durch den Brand leicht verletzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen übernommen.

