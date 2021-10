B17/Höhe Königsbrunn/FR Süden | Betrunkener Geisterfahrer

Am gestrigen Sonntag (10.10.2021) gegen 03.50 Uhr nachts teilte ein Verkehrsteilnehmer mit, dass ein Mazda-Lenker in Schlangenlinien unterwegs sei. Im dortigen Baustellenbereich der B17 (2 in1-Fahrbahnführung) fuhr er dann als Falschfahrer auf der Nordspur weiter.

Dabei kam es laut dem Zeugen, der parallel dazu auf der Südspur in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war, fast zu mehreren Beinahe-Zusammenstößen – u. a. auch mit einem Lkw. Auf Höhe des Parkplatzes „ Hurlacher Heide“ hielt der 23-jährige Geisterfahrer dann plötzlich an und konnte von dem Zeugen (Polizeibeamter in Freizeit) bis zum Eintreffen der ersten Polizeistreife festgehalten werden.