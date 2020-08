B16 bei Neuburg | Trucker stiehlt anderem Trucker 400 Liter Diesel aus dem Tank – Festnahme

Eine Polizeistreife stellte in der vergangenen Nacht einen LKW-Sattelzug auf dem Parkplatz am Burgwaldberg an der B16 nahe Neuburg an der Donau bei fest, der neben einem geparkten Sattelzug stand und wegfuhr. An dem geparkten Sattelzug konnte ein geöffneter Tankdeckel festgestellt werden.

An der Abzweigung der B 16 nach Oberhausen konnte der Sattelzug mit rumänischer Zulassung angehalten werden. Fahrer war ein 27-jähriger Kraftfahrer aus Rumänien. An der Sattelzugmaschine war noch eine Pumpe mit Schlauch angebracht, der zum Tank führte. Eine Überprüfung ergab, dass auf dem Parkplatz vom Tank eines Sattelzuges mit deutscher Zulassung der Tankdeckel aufgebrochen war und bereits 400 l Dieselkraftstoff abgepumpt waren.

An einem Sattelzug mit litauischer Zulassung war der Tankdeckel aufgebrochen und noch kein Diesel abgezapft worden. Der Wert des Diebesgutes beträgt ca. 400 Euro, es entstand ein Sachschaden von ca. 100 Euro.

Der rumänische Kraftfahrer wurde vorl. festgenommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft kann er nach Zahlung einer Sicherheitsleistung und Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen im Lauf des Vormittages seine Fahrt fortsetzen.

