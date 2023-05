Am Freitag (05.05.2023) fuhr ein 58-jähriger Audi-Fahrer gegen 18.15 Uhr auf der B17 in südlicher Richtung wechselte auf den linken Fahrstreifen, um den vor ihm fahrenden Pkw zu überholen. Ein hinter dem 58-Jährigen fahrender, bislang unbekannter Cabrio-Lenker fuhr diesem so dicht auf, dass der Audi-Fahrer weder den Kühlergrill noch das Kennzeichen des Cabrios sehen konnte.

Als der Audi-Fahrer dem Cabrio-Fahrer mit Handzeichen vermitteln wollte, mehr Abstand zu halten, wechselte der Cabrio-Lenker auf die rechte Fahrspur, um zu überholen. Als er sich mit seinem Pkw auf Höhe des Audis befand, wechselte er unvermittelt auf die linke Fahrspur zurück, da er den Überholvorgang aufgrund eines vor ihm langsamer fahrenden Fahrzeugs nicht beenden konnte. Der Audi-Fahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem Cabrio nur durch eine Vollbremsung verhindern.

Der Cabrio-Fahrer fuhr in der Folge weiteren Fahrzeugen sehr dicht auf. Als der Audi-Fahrer nochmals versuchte, den Cabrio-Lenker auf sein verbotswidriges Verhalten aufmerksam zu machen, wurde er von diesem ausgebremst und konnte erneut einen Zusammenstoß nur durch eine Vollbremsung verhindern.

Verkehrsteilnehmer, die von dem bislang unbekannten Cabriofahrer ebenfalls gefährdet wurden, sowie Zeugen, die Angaben zum Geschehen auf der B17 machen können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizeistation Gersthofen unter 0821/232-1910 zu melden.

