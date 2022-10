Im Zeitraum von Freitag, 20.00 Uhr, bis Montag, 05.00 Uhr, wird wegen Straßenarbeiten die Bundesstraße 17 zwischen Holzweg und Oberhausen-Süd in Fahrtrichtung Nord komplett gesperrt.

Die Polizei rechnet mit spürbaren Verkehrsbehinderungen am kompletten Wochenende. Dies betrifft nicht nur den üblichen Straßenverkehr, sondern insbesondere Fußballfans der Partie FC Augsburg gegen VfL Wolfsburg. Nach Spielende kann es bei der Rückreise zu erheblichen Behinderungen und einem größeren Rückstau kommen.

Die Polizei empfiehlt, am Spieltag öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Für Besucher, denen dies nicht möglich ist, bieten sich folgende Umfahrungen an:

Ziel München Süd:

via B17 in FR Landsberg, BAB 96 in FR München (Baustelle Kleinaitingen; mit ca. 10 Minuten Verzögerung ist zu rechnen)

Ziel München Nord:

via B17 in FR Donauwörth, Ausfahrt Messe, Friedrich-Ebert-Straße, Rumplerstraße, links Haunstetter Straße (B300), Inverness-Allee (B300), rechts auf Friedberger Straße (B300), Augsburger Straße (B300), links auf La-Cross-Ring (AIC25), Derchinger Straße (AIC25), Neue Bergstraße (AIC25), auf BAB 8 (AS Friedberg Bayern)

Ziel Donauwörth:

via B17 in FR Donauwörth, Ausfahrt Holzweg, Thomas-Breit-Weg, Kaltenhofer Straße, links Donauwörther Straße, auf B17 in FR Donauwörth

Ziel Ulm bzw. Wolfsburg:

via B17 in FR Donauwörth, Ausfahrt „Memmingen B300“, links auf Bgm.-Ackermann-Straße (B300), Ulmer Landstraße (B300), rechts nach „Biburg“, Augsburger Straße (St2510), Ulmer Straße (St2510), nach „Horgau“, Augsburger Straße, Ulmer Straße (St2510), rechts auf St2510 in Richtung BAB8, gerade aus St2027, auf BAB8 (AS Zusmarshausen)

