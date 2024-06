Mertingen, Lkrs. Donau-Ries – Aus bisher ungeklärter Ursache kam ein Pkw besetzt mit zwei Fahrzeuginsassen alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und prallte mit der Beifahrerseite des Fahrzeugs gegen einen Baum. Eine auf dem Beifahrersitz befindliche 82-jährige Frau verstarb heute Nachmittag an den Folgen ihrer schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Am Sonntag, 23.06.2024, gegen 16:10 Uhr fuhr der 82 jährige Fahrer eines Mercedes B180 auf der Bundesstraße 2, von Fahrtrichtung Augsburg kommend in Richtung Donauwörth. Nach Angaben eines unbeteiligten Zeugen kam der Fahrzeugführer zunächst aus bisher ungeklärter Ursache mit dem Pkw leicht nach rechts ins Bankett ab. Er steuerte gegen, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte mit der Beifahrerseite in einen Baum.

Die Beifahrerin (Ehefrau des Fahrzeugführers) wurde dabei tödlich verletzt.

Der Fahrzeugführer erlitt selbst leichte Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung am Unfallort mit dem Rettungswagen in das Uniklinikum Augsburg verbracht.

Zur Unfallaufnahme durch Beamte der PI Gersthofen und PI Rain am Lech wurde die Unfallstelle komplett gesperrt und der Verkehr entsprechend umgeleitet. Die Sperrung dauerte von 16:15 Uhr bis 19:00 Uhr an, da im Auftrag der Staatsanwaltschaft Augsburg ein Gutachter hinzugezogen wurde.

Zur Rettung des Fahrzeugführers und Umleitung des Verkehrs waren ca. 30 Floriansjünger der FFW Westendorf und Nordendorf im Einsatz.

Der am Fahrzeug und Baum entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000 €.