Auf der B300 bei Kühbach im schwäbischen Landkreis Aichach-Friedberg hat sich am Freitagmorgen ein schwerer Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr ereignet.

Ein weißer Kastenwagen befuhr die Bundesstraße aus Richtung Schrobenhausen kommend in Richtung Aichach. Plötzlich geriet der Fahrer von seiner Spur nach links in den Gegenverkehr, streifte einen Lastwagen und kollidierte frontal mit einem Toyota Yaris. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls teilweise über die Leitplanke geschleudert. Eine weitere Autofahrerin konnte ihren Kleinwagen nicht mehr rechtzeitig abbremsen und prallte mit diesem in die Unfallstelle.

Die 42-jährige Fahrerin im Toyota Yaris erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber flog die Schwerverletzte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der 38-jährige Fahrer des Kleintransporters wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Über die Schwere seiner Verletzungen ist nichts bekannt. Die dritte Beteiligte, welche mit ihrem Auto in die Unfallstelle krachte, erlitt eher leichtere Verletzungen und kam auch mit dem Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Trucker, dem seinen Lastwagen der Unfallverursacher mit seinem Transporter streift, blieb unverletzt.

Auf Anforderung der Staatsanwaltschaft erstellt ein Sachverständiger ein unfallanalytisches Gutachten, um den Unglückshergang zu klären und die Polizei bei der Ermittlungsarbeit zu unterstützen.