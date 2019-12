Vergangenen Donnerstag gegen 15:00 Uhr bemerkten zivile Beamte der Verkehrspolizei Augsburg auf der A 8, Höhe Odelzhausen, in Fahrtrichtung München, einen blauen Audi RS 6 Avant mit Augsburger Zulassung, welcher während seiner Fahrt zu geringen Abstand hielt. Als der Audi daraufhin angehalten werden sollte, beschleunigte er sein Fahrzeug, fuhr vom linken Fahrstreifen auf die Abfahrtsschleife der AS Odelzhausen und verließ die Autobahn.

Symbolbild/pixabay

Kurz darauf fuhr der Autofahrer direkt wieder auf die Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart auf und beschleunigte auf weit über 200 km/h. An der AS Adelzhausen fuhr der Audi erneut von der Autobahn ab und wieder auf, um weiter in Richtung München zu fahren. Der Audi-Fahrer ignorierte weiterhin sämtliche Anhaltesignale der Polizei und fuhr im weiteren Verlauf, Höhe der AS Dachau, nochmals vom linken Fahrstreifen direkt auf die Abfahrtsschleife der Autobahn. Auf der Bundesstraße B471 konnte der 51-jährige Audi-Fahrer letztendlich angehalten werden. Seitens der Staatsanwaltschaft wurde daraufhin die Beschlagnahme des genutzten Audi RS 6, sowie des Führerscheins angeordnet.

Der 51-Jährige hatte im Verlauf seiner Fahrt mehrfach den Abstand zu anderen Fahrzeugen unterschritten und auch rechts überholt.

Mögliche Zeugen sowie Geschädigte werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-2010 zu melden.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.