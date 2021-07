BAB A8 | Krad-Fahrerin schwer verletzt – Nachtragsmeldung

Mit Artikel vom 06.07.2021 berichteten wir folgendes:

BAB A8 / zwischen AS Friedberg und AS Augsburg Ost / Fahrtrichtung Stuttgart –

Heute Nachmittag (06.07.2021) gegen 14.15 Uhr fuhr eine 54–Jährige aus dem Bereich Dachau mit ihrem Motorrad auf der A8 und wechselte ca. 500 Meter nach der AS Friedberg auf den linken Fahrstreifen. Hierbei übersah sie – ersten Erkenntnissen zufolge – offenbar einen von hinten auf gleicher Spur herannahenden BMW, dessen Fahrer nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnte…

Im Verlauf der weiteren Ermittlungen und Zeugenaussagen könnte der Grund für den plötzlichen Fahrstreifenwechsel möglicherweise auch ein unbekannter Pkw-Lenker gewesen sein, der vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen wechselte und so die Krad-Lenkerin zum Ausweichen auf die linke Fahrspur zwang.

Diesbezügliche Zeugen, insbesondere der unbekannte Autofahrer, werden gebeten, sich bei der APS Gersthofen unter 0821/323 1910 zu melden.

